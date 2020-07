Thales : Bank of America abaisse son objectif

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Bank of America a annoncé lundi avoir réduit son objectif de cours sur Thales de 75 à 70 euros suite au repli du titre consécutif aux résultats semestriels de l'électronicien de défense publiés la semaine passée.



Le broker américain - qui maintient une opinion 'neutre' sur le titre - constate que le groupe ne prévoit pas de redressement du marché de l'aviation commerciale l'an prochain, ce qui repousse le scénario d'une reprise de l'activité à l'année 2022.



Autre motif de prudence selon BofA, la branche d'identité et de sécurité numériques du groupe a vu ses commandes s'écrouler au deuxième trimestre et dispose aujourd'hui d'une visibilité très limitée, qui pourrait encore se réduire en cas d'entrée en récession, prévient le courtier.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur THALES en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok