Thales : Achemine un module de communication vers Toulouse

(CercleFinance.com) - Le module de communication du satellite SpainSat NG-I a quitté l'usine de Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %), à Tres Cantos, près de Madrid, pour être acheminé par convoi exceptionnel sur le site d'Airbus Defence and Space à Toulouse, afin de prendre part aux activités d'assemblage, intégration et test (AIT) du satellite dans son ensemble.



Détenu et exploité par l'opérateur Hisdesat Servicios Estratégicos, le programme Spainsat NG vise à assurer la continuité des services de télécommunications sécurisées fournis au ministère de la Défense et aux Agences gouvernementales espagnoles par la flotte actuelle d'Hisdesat, mais avec des capacités accrues.



Il se compose de deux satellites, SpainSat NG-I et II, qui seront placés sur deux positions géostationnaires distinctes.



Le module de communication de SpainSat NG-I était arrivé en décembre 2021 à Tres Cantos, où ont eu lieu les activités AIT complètes des trois charges utiles de communication en bandes X, Ka militaire et UHF, constituées de centaines d'unités électroniques et radiofréquences.



SpainSat NG-I va désormais faire l'objet des activités d'assemblage, intégration et test du satellite dans son ensemble à Toulouse, en vue d'un lancement en 2024.



