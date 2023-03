Thales : A signé un accord avec la DSTA à Singapour

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Thales et la DSTA (Defence Science and Technology Agency) ont signé un accord cadre visant à améliorer l'efficacité et la mise en oeuvre des contrats de service à long terme.



Thales annonce également le lancement d'un nouveau hub de défense offrant l'expertise requise en termes de capacités numériques et d'ingénierie, avec pour objectif d'optimiser les performances opérationnelles et la maintenance, de maximiser la disponibilité des équipements et des systèmes et de faciliter leur modernisation tout au long de leur cycle de vie.



Le nouveau hub pourra s'appuyer sur le Centre d'Excellence Radars, ainsi que sur les capacités de recherche dans le numérique et sur l'expertise de spécialistes expérimentés dans la défense et les services.



' Avec un pool d'experts et de développeurs expérimentés basés dans le pays, Thales sera en capacité de procéder sur le terrain à des adaptations répondant précisément aux besoins des clients, en renforçant la proximité avec les utilisateurs et en réduisant les risques d'immobilisation pendant des périodes critiques ' indique le groupe.



' Avec ce nouveau hub de défense, nous voulons offrir les avancées technologiques et les standards les plus élevés qu'attendent nos clients et nos utilisateurs, forts des apports les plus récents et les plus performants en termes de capacités de défense. ' Christophe Salomon, Directeur général adjoint, Systèmes terrestres et aériens, Thales.



