Tf1 : Une campagne de soutien pour les salles de cinéma

(CercleFinance.com) - TF1 diffusera à partir de la semaine prochaine une campagne publicitaire visant à promouvoir la réouverture des salles de cinéma.



Le dispositif média, fourni à titre gracieux, sera relayé par le groupe de télévision du 22 juin au 5 juillet sur ses chaînes, et à compter du 29 juin sur ses plateformes digitales.



TF1 rappelle qu'il est un partenaire du cinéma français via la création et la production de films via ses filiales TF1 Films Production et TF1

Studio.



Le groupe prévoit, à ce titre, la sortie de plusieurs films sur les écrans d'ici la fin de l'année, dont 'Aline' le biopic de Valérie Lemercier consacré à la vie de Céline Dion.



La réouverture des salles de cinéma est prévue à partir du 22 juin dans l'Hexagone.



