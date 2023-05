Tf1 : Nouvelle directrice artistique de la fiction française

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - TF1 annonce qu'à compter du 4 septembre, Anne Didier est nommée directrice artistique de la fiction française du groupe, sous la responsabilité de Fabrice Bailly, directeur des programmes et des acquisitions.



Succédant à Anne Viau qui quitte le groupe de télévision, elle aura pour mission de développer et mettre en oeuvre la politique de fiction française qui s'inscrit dans la stratégie éditoriale du groupe de grandes franchises événementielles, familiales et sérialisées.



A ce titre, Anne Didier sera amenée notamment à maintenir et enrichir la diversité des formats et des genres proposés sur TF1, ainsi qu'à poursuivre le développement et le renforcement de l'offre de feuilletons quotidiens.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.