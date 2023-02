Tesla inc. : Wedbush relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Wedbush réaffirme son opinion 'surperformance' sur Tesla avec un objectif de cours relevé de 200 à 225 dollars, pour refléter une demande en amélioration après les réductions de prix en Chine par le constructeur de voitures électriques.



'Sur la base de notre travail d'enquête récent dans le domaine, nous pensons que le thème de la réaccélération des véhicules électriques en Chine pour Tesla commence tout juste à prendre son envol et devrait constituer un vent favorable au premier trimestre', affirme-t-il.



Si le titre a souffert ces derniers mois du feuilleton Twitter, le broker estime que le groupe de micro-blogging commence à se stabiliser et que 'les craintes qu'Elon Musk doive vendre plus d'actions Tesla pour financer les pertes de Twitter sont passées à l'arrière-plan'.



