Tesla inc. : Wedbush relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Au lendemain de la publication trimestrielle de Tesla, Wedbush réaffirme son opinion 'surperformance' sur le titre avec un objectif de cours relevé de 175 à 200 dollars, 'sur une trajectoire de demande et une visibilité améliorée'.



Le broker souligne qu'il ressort de ces résultats, jugés solides et accompagnés de prévisions optimistes sur la demande, que le constructeur de voitures électriques sacrifie à court terme ses marges au profit d'une augmentation de ses volumes.



'Nous considérons cela comme la bonne décision stratégique pour mettre une clôture de fer autour de sa clientèle et repousser la concurrence croissante des véhicules électriques en provenance de Detroit, d'Europe et de Chine', juge-t-il cependant.



