Tesla inc. : UBS dégrade sa recommandation à 'neutre'

(CercleFinance.com) - UBS a annoncé lundi avoir dégradé sa recommandation sur Tesla, qu'il ramène à 'neutre' contre 'achat' précédemment, en raison des récentes performances boursières enregistrées par le constructeur de véhicules électriques.



Dans une note de recherche, la banque suisse estime que l'envolée du titre, qui a pris plus de 110% depuis le début de l'année, fait plus que refléter l'accueil favorable qui s'est répercuté au niveau de la demande après les baisses de tarifs décidées par le groupe.



'Les résultats de deuxième trimestre sont venus valider cette stratégie en termes de prix en ne faisant apparaître qu'une baisse limitée de 400 dollars par véhicule d'un trimestre à l'autre de la marge brute hors crédit réglementaires, en dépit d'un repli du prix de vente moyen par véhicule de 900 dollars', soulignent ses analystes.



Mais UBS juge que le potentiel de progression du titre est désormais 'très limité' maintenant que cette solide exécution est reflétée dans les cours de Bourse.



'A moins que le logiciel de conduite autonome FSD fasse un grand bond en avant, le profil risque/rendement apparaît plutôt bien équilibré à un horizon de 12 mois', conclut ainsi l'établissement germanique, qui rehausse son objectif de cours de 220 à 270 dollars.



