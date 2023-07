Tesla inc. : Progression de 20% du BPA au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - Tesla a dévoilé mercredi soir un bénéfice net ajusté en progression de 20% en comparaison annuelle au deuxième trimestre 2023, à 3,15 milliards de dollars, soit un BPA de 0,91 dollar par action, malgré une marge d'EBITDA ajusté en dégradation de 3,7 points à 18,7%.



Le constructeur de voitures électriques a vu ses revenus grimper de 47% à plus de 24,9 milliards de dollars, avec notamment un bond de 74% des revenus liés au stockage et à la génération d'énergie, tandis que ses revenus automobiles ont approché 21,3 milliards.



'Ce deuxième trimestre a été record à de nombreux niveaux, avec une production et des livraisons les meilleures de notre histoire', souligne Tesla, qui juge ses marges toujours vigoureuses après ses réductions de prix récentes, grâce à ses efforts de réduction de coûts.



