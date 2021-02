Tesla inc. : Tesla n'est pas (encore) le constructeur le plus richement valorisé au monde

(BFM Bourse) - En regard du nombre de véhicules vendus, le constructeur italien de voitures de sport continue à battre des records : en Bourse, la valeur de Ferrari est de 3,2 millions de dollars par voiture livrée en 2020. Ce qui reste 2,6 fois supérieur à la valorisation de Tesla rapportée au nombre de voitures livrées l'an dernier.

Il y a un an de cela, Tesla apparaissait déjà bien valorisé avec une capitalisation boursière dépassant celle des trois grands constructeurs américains historiques, General Motors, Ford et Chrysler (en se basant sur la capitalisation de Fiat Chrysler Automotive à l'époque, le groupe ayant depuis fusionné avec PSA au sein de Stellantis). Mais l'appétit des investisseurs pour le constructeur californien a atteint des proportions inouïes, entraînant une accélération de plus de 740% du titre sur l'ensemble de 2020 jusqu'à en faire -de loin- le groupe le mieux valorisé du secteur...

Le crédit accordé par les investisseurs à la société fondée par Elon Musk montrent qu'ils comptent non seulement sur le fait que Tesla s'érige en leader mondial du marché automobile, avec une avance irrattrapable par quelque concurrent que ce soi, mais que la firme ajoute à son activité automobile de nouveaux modèles de développement, comme la création d'un service de taxis autonomes ou les applications liées au stockage domestique d'électricité.

La capitalisation du pionnier des véhicules électriques équivaut désormais à celle de l'ensemble de ses concurrents ou presque. Mais est-il le mieux valorisé... par rapport au nombre de véhicules vendus ?

Nous avions l'an dernier comparé, à titre purement indicatif, les ratios du groupe de Palo Alto à ceux de Ferrari. Début février 2020, la firme au cheval cabré était sur ce critère le constructeur le mieux valorisé au monde : 3,2 millions de dollars de capitalisation par voiture vendue ! Ferrari gagnant il est vrai plus d'argent sur chaque véhicule qu'aucun autre constructeur sur terre (Porche compris), alors que Tesla n'est pour l'instant bénéficiaire que grâce à la revente de crédits carbone.

Ferrari venant de publier ses résultats 2020, quelques semaines après Tesla, l'heure est venue de réitérer la confrontation sur la base de l'exercice écoulé.

La capitalisation de Ferrari était de 32,6 milliards d'euros selon un relevé sur le site de la Borsa Italiana vendredi, sur la base d'un cours unitaire de 168,25 euros (en progression par rapport à 2019). Ce qui correspond à environ 39,25 milliards de dollars, en dépit d'un déclin de 10% du volume de ventes l'an dernier à 9.119 bolides...

Au même moment le site du Nasdaq établissait la valorisation de Tesla à 813,2 milliards de dollars, cotant l'action ordinaire du groupe américain à 860,90 dollars. Le groupe californien a pour sa part enregistré un nouveau record en termes de voitures livrées, à 499.550 unités.

Autrement dit, le marché valorise actuellement Ferrari 4,3 millions de dollars par voiture livrée sur un an, et Tesla à "seulement" 1,63 million de dollars. L'écart s'est tout de même nettement réduit par rapport à début 2020 puisque la "capitalisation par véhicule" du constructeur italien n'est plus que de 2,6 fois celle de Tesla, contre 8,6 fois il y a un an.

