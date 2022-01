Tesla inc. : En forte hausse après un relèvement de Credit Suisse

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre Tesla signe l'une des plus fortes hausses du Nasdaq lundi à la Bourse de New York suite à un relèvement d'opinion de Credit Suisse.



Le broker - longtemps resté 'neutre' sur le fabricant de véhicules électriques - est passé à un avis 'surperformance' sur le titre ce matin avec un objectif de cours maintenu à 1025 dollars.



'Sachant que le marché a puni de manière exagérée les valeurs de croissance au cours du mois écoulé, nous pensons qu'un entrée de point intéressant est apparu sur Tesla', explique le courtier dans une note.



Selon Credit Suisse, Tesla remplit 'toutes les cases' en matière de croissance des résultats, de disruption ou de décarbonation et le titre est nécessairement appelé à se revaloriser.



Vers 10h30 (heure de New York), l'action du constructeur automobile grimpait de plus de 6,5% suite à ces commentaires.



