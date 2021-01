Tesla inc. : Deutsche Bank relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Deutsche Bank a relevé son prix cible de 705 dollars à 890 dollars et a réitéré sa notation 'achat' sur le titre.



L'analyste allemand a déclaré qu'il s'attendait à des résultats 'solides' pour le quatrième trimestre le 27 janvier, prévoyant des revenus et un BPA de 10,3 milliards de dollars et 1,11 dollar, contre un consensus de 10,3 milliards de dollars et 1 dollar.



Pour 2021, Deutsche Bank a revu à la hausse ses prévisions de livraisons de 800 000 unités à 825 000 unités, et s'attend à ce que la direction estime ses livraisons à plus de 800 000 unités cette année, étant donné les fortes ventes du modèle 3 et la montée en puissance rapide du modèle Y.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.