Tesla inc. : Credit Suisse double son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Credit Suisse a relevé aujourd'hui son objectif de cours sur Tesla de 400 à 800 dollars, en déclarant que l'expansion des capacités sera essentielle en 2021.



'Avec l'expansion à Shanghai, et de nouvelles installations au Texas et à Berlin, nous estimons que Tesla sortira en 2021 avec une capacité installée de 1,44 million d'unités contre 840 000 actuellement', a indiqué l'analyste.



Crédit Suisse a déclaré qu'il prévoyait 853 000 livraisons de véhicules cette année, contre un consensus de 791 000.



'Même si le lancement à Berlin sera le plus long, nous pensons qu'il s'agit de la plus haute priorité - permettre à Tesla de réduire le prix et donc de mieux capitaliser sur l'opportunité des VE en Europe, qui est le point de référence de l'inflexion mondiale des VE', a souligné l'analyste.



Le bureau d'analyses a une recommandation 'neutre' sur le titre.



