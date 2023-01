Tesla inc. : Canaccord Genuity reste à l'achat, vise 275 dollars

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Canaccord Genuity a renouvelé lundi sa recommandation d'achat sur Tesla, avec un objectif de cours maintenu à 275 dollars, suite aux baisses de prix dévoilées vendredi par le constructeur de voitures électriques.



Dans une note de réaction, le broker canadien souligne qu'Elon Musk a clairement fait le choix de privilégier les volumes de ventes aux dépends des marges bénéficiaires, alors que le secteur automobile s'apprête à entrer un récession.



'Nous comprenons sa décision', explique le courtier dans l'étude.



'Tesla dispose d'un positionnement unique lui permettant d'écraser ses concurrents grandissants dans l'électrique et de poser les bases d'un marché futur, puisque ses véhicules peuvent être modernisés grâce à l'installation de l'ordinateur de conduite entièrement autonome', souligne Canaccord.



'Cette option, si elle est achetée, permet à Tesla de doubler sa marge brute sur les véhicules concernés', ajoute-t-il, faisant le parallèle avec le modèle rasoir/lames de rasoir développé par Gillette, qui consistait à proposer aux consommateurs un rasoir durable, mais aussi des lames bon marché et facilement remplaçables.



