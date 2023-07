Tesla inc. : BofA relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Bank of America a annoncé jeudi avoir relevé son objectif de cours sur Tesla de 225 à 300 dollars en raison d'une révision à la hausse de ses multiples de valorisation appliqués à l'action.



Le bureau d'études, qui maintient son opinion 'neutre' sur le titre, dit désormais s'appuyer sur un ratio Valeur d'entreprise/Chiffre d'affaires de 8x afin de valoriser le constructeur de véhicules électriques, contre 7x jusqu'ici.



L'analyste indique par ailleurs se baser aujourd'hui sur un ratio Valeur d'entreprise/Ebitda de 45x pour 2023, et non plus de 38x, pour établir ses calculs sur le groupe.



Même revu à la hausse, son nouvel objectif de cours ne fait apparaître qu'un potentiel haussier de l'ordre de 6%.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.