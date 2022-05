Tesla inc. : Berenberg initie à 'conserver'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Berenberg a initié mardi la couverture du titre Tesla avec une recommandation 'conserver' et un objectif de cours de 900 dollars, ne faisant apparaître qu'un potentiel de hausse limité de 4%.



Dans une note de recherche, l'analyste dit s'attendre à ce que le groupe californien parvienne à maintenir son avance sur la concurrence, aussi bien en termes de marge brute que de résultat d'exploitation, en dépit du lancement prévu de nouveaux modèles.



L'intermédiaire redoute toutefois que les confinements actuels qui touchent la Chine finissent par pénaliser les performances opérationnelles de son usine de Shanghai.



Berenberg juge par ailleurs que les investisseurs ont tendance à sous-estimer l'impact de la flambée des cours des matières premières sur les prix des batteries, une augmentation que Tesla aura, selon lui, plus de mal à répercuter sur ses clients cette fois du fait de l'intensification de la concurrence.



D'après le professionnel, c'est surtout le succès de l'ordinateur de conduite entièrement autonome (FSD) mis au point par le groupe qui s'avérera fondamental afin d'éventuellement monétiser les outils d'intelligence artificielle développés par l'entreprise, comme l'espère Elon Musk.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.