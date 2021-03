Tesla inc. : Accepte les paiements en bitcoin

(CercleFinance.com) - Elon Musk, le patron de Tesla, a annoncé dans un tweet laconique qu'il était désormais possible d'acheter une Tesla en payant en bitcoin.



'Les bitcoin seront conservés en tant que tel et ne seront pas convertis en monnaie fiduciaire', a-t-il ajouté.



Pour rappel, en février, Elon Musk avait annoncé investir 1,5 milliard de dollars dans la cryptomonnaie.



Le bitcoin gagnait 3.6% après cette annonce.



