Tesla inc. : Minée par des craintes sur la Chine, l'action Tesla cale encore à Wall Street

(BFM Bourse) - Le titre du constructeur automobile spécialisé dans l’électrique pâtit d’informations de presse faisant état de suspensions de sa production dans son usine de Shanghai.

Alors que la réouverture de la Chine propulse les marchés ce mardi, l’Empire du Milieu fait au contraire dévisser une nouvelle fois l’action Tesla dont le supplice boursier ne connaît pas de trêve des confiseurs.

À Wall Street, le titre du constructeur automobile spécialisé dans l'électrique abandonne 9% à 112,27 dollars vers 18h30, heure de Paris.

Un ensemble d’informations de presse concernant la Chine malmène le titre. Le Wall Street Journal a rapporté lundi que le groupe avait suspendu samedi sa production de son usine de Shanghai, la plus importante au monde soit un jour plus tôt que prévu. Cette interruption durera huit jours. Cette décision survient alors que le groupe est confronté à une vague de cas de coronavirus parmi ses employés.

L’agence Reuters, pour sa part, a indiqué que Tesla allait encore suspendre sa production sur le site de Shanghai en janvier, citant un calendrier interne. Le constructeur va produire le mois prochain pendant 17 jours entre le 3 janvier et le 19 janvier et arrêtera la production de véhicules électriques du 20 janvier au 31 janvier pour une pause prolongée pour le nouvel an chinois, selon le plan dévoilé par l’agence britannique.

Un plongeon de près de 70% depuis le début de l'année

Contactée par les deux médias anglo-saxons, Tesla n’a pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters et du Wall Street Journall.

Ces informations de presse surviennent dans un contexte d’interrogations croissantes sur la demande en Chine, pays où Tesla a dû consentir des baisses de tarifs face à l’intensification de la concurrence des acteurs locaux.

À ce titre, l’action Tesla peut également être pénalisée par l’abaissement des perspectives du groupe chinois NIO qui a réduit mardi ses objectifs de livraisons de véhicules pour le quatrième trimestre 2022.

Depuis le début de l’année, l’action Tesla dévisse désormais de plus de 68%. Outre les craintes sur les perspectives du marché chinois, l’action du groupe dirigé par Elon Muksa a été pénalisée par une multitude de facteurs, dont des craintes sur ses ambitions dans la conduite autonome ou la remontée des taux d’intérêts. Le groupe est également perçu par le marché comme une victime collatérale du dossier du rachat de Twitter par Elon Musk.

Julien Marion - ©2022 BFM Bourse