Tesla inc. : Victime collatérale des dérives de Musk avec Twitter, Tesla n'en finit plus de chuter en Bourse

(BFM Bourse) - L’action du constructeur automobile spécialisé dans l’électrique a perdu 8% mardi, alors que les bureaux d’études ne cessent de revoir leur opinion sur le titre, s’inquiétant de la dispersion d’Elon Musk chez Twitter. Depuis la finalisation du rachat, l’action a perdu environ 40%.

Il y a-t-il toujours un pilote à bord de Tesla? Le marché semble en douter de plus en plus. Il ne se passe pas un jour sans qu’Elon Musk, cofondateur et actuel directeur général du constructeur automobile, ne fasse la une de l’actualité avec tel ou telle nouvelle idée controversée pour Twitter.

L’homme d’affaires sud-africain a dernièrement "perdu" un sondage dans lequel il demandait s’il devait rester à la tête du réseau social, dont il a bouclé le rachat fin octobre pour 44 milliards de dollars.

Mardi soir, Elon Musk a assuré qu’il quitterait la direction générale de Twitter dès lors qu’il aurait trouvé quelqu’un de suffisamment "fou" pour le remplacer. Ceci quelques jours après avoir suspendu des comptes de journalistes ou encore avoir annoncé l’interdiction de publications comportant des liens vers d’autres réseaux sociaux.

Pendant qu’Elon Musk semble focalisé sur Twitter, l’action Tesla poursuit sûrement et pas si lentement son agonie boursière.

Ventes d'actions

Mardi le titre a ainsi abandonné 8%, à 139,07 dollars. Depuis fin octobre et la finalisation du rachat de Twitter, l’action a perdu 40%, quand le S&P 500 n’a reculé que de 2%. En remontant en avril, au début du feuilleton de l'acquisition du réseau social par Elon Musk, le plongeon dépasse 60%.

Les craintes du marché s’avèrent nombreuses. L’une d’entre elles reste que Musk poursuive les ventes d’actions Tesla pour soulager les finances du réseau social, lourdement endetté. Selon Bloomberg, Twitter doit actuellement payer des intérêts annuels de 1,2 milliard de dollars.

La semaine dernière, l’entrepreneur a encore vendu pour 3,6 milliards de dollars d’actions Tesla, portant le total depuis le mois d’avril à plus de 22,5 milliards de dollars. En novembre Musk avait déjà cédé environ 4 milliards de dollars. "Les ventes persistantes de Musk après avoir assuré à plusieurs reprises qu'il avait fini de se débarrasser des actions Tesla reflète la pression croissante sur les finances de Twitter", souligne Bloomberg.

Le manque d'implication (supposé) de Musk chez Tesla inquiète également. Ross Gerber, directeur et fondateur de la société d’investissement Gerber Kawasaki, s’est permis une pique, sur Twitter. Connu pour sa confiance envers Tesla, l’investisseur a estimé que le cours du constructeur automobile reflétait le fait qu’il n’avait "pas de directeur général" chez le constructeur. Il a aussi appelé le groupe à communiquer un plan de succession d’Elon Musk et à établir un accord avec le milliardaire qui permettrait de mieux connaître ses intentions au sujet de sa participation dans Tesla, qui s'élève actuellement à environ 13%. Ce qui n’a visiblement pas plu au milliardaire qui a proposé à Ross Gerber de retourner "lire" son vieux manuel de finance.

Une confiance "endommagée"

Sauf que Ross Gerber n’est visiblement pas le seul investisseur à se préoccuper du manque de leadership chez Tesla. Bloomberg avait, le mois dernier, relayé le mécontentement d’un actionnaire du constructeur automobile, Trevor Goodwin, qui avait presque entièrement soldé sa position sur Tesla, fustigeant les errements d’Elon Musk avec Twitter. "C’est presque comme s’il nous avait abandonnés au profit de sa nouvelle mission", déplorait-il.

Cité par Reuters, Daiwa Capital Markets a abaissé mardi son objectif de cours sur Tesla à 177 dollars contre 240 dollars précédemment, évoquant "un profil de risque plus élevé du fait de la distraction liée à Twitter". D’autres bureaux d’études ont réduit leur cible sur la valeur mardi, notamment Mizhuo et Evercore ISI.

Lundi, la banque Oppenheimer a, elle, dégradé son conseil sur Tesla de "surperformance" à "performance". Cité par CNN, le bureau d’études a jugé que les actions d’Elon Musk chez Twitter, en particulier sa décision de suspendre les comptes de journaliste, avaient "sérieusement endommagé" la confiance des investisseurs envers Tesla.

"Nous pensons que bannir des journalistes sans [fondements] défendables cohérents ou sans communication claire dans un environnement où de nombreuses personnes pensent que la liberté d'expression est en danger" est une décision trop forte "pour qu'une majorité de consommateurs continuent à soutenir Elon Musk/Tesla, en particulier les personnes idéologiquement alignées sur l'atténuation du changement climatique", développait Oppenheimer. Le bureau d’études jugeait également Elon Musk "de plus en plus isolé".

Le "cirque Twitter"

Depuis son rachat du réseau social, l’homme d’affaires a pris le pouvoir chez Twitter, se nommant directeur général, licenciant de nombreux employés et effectuant toute une série de décisions stratégiques parfois douteuses. Les choix brutaux de Musk ont ainsi fait apparaître au grand jour une culture d’entreprise violente, pouvant ternir l’image de Tesla.

Selon un sondage mené fin novembre par Morgan Stanley, les trois-quarts des investisseurs institutionnels sondés par la banque ont estimé que la situation chez Twitter avait contribué de façon importante à la récente chute de l’action Tesla.

L’action d’Elon Musk chez Twitter "pourrait affecter la confiance de consommateurs envers Tesla", juge Morgan Stanley. La banque américaine redoute aussi que certains partenaires commerciaux du constructeur réduisent leur collaboration, afin de ne pas voir leur réputation associée indirectement aux polémiques chez Twitter.

"Musk a réussi là où les ‘bears’ [les investisseurs tablant sur une baisse, NDLR] ont échoué pendant des années: briser l’action Tesla", déplorait en novembre Daniel Ives, analyste de Wedbush, cité par Reuters. "Le cirque Twitter commence à avoir doucement un impact sur la valeur de la marque Tesla jusque-là immaculée", déplorait-il.

Reste que la totalité de la chute de l’action Tesla n’est pas due uniquement au feuilleton Twitter. La remontée des taux d’intérêt pèse sur les valorisations des groupes technologiques et alimente les craintes sur la demande des acheteurs d’automobiles, puisque les conditions financières se durcissent. Les perspectives du groupe en Chine, où Tesla possède sa plus importante "gigafactory", inquiètent également le marché. Le groupe a récemment dû consentir d’importantes baisses de prix dans ce pays face à la concurrence de plus en plus vive des acteurs locaux.

Julien Marion - ©2022 BFM Bourse