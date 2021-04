Stmicroelectronics : L'explosion de la demande pour les semi-conducteurs fait flamber les bénéfices de STMicro

(BFM Bourse) - Après un moment de (gros) flottement à l'ouverture, le marché prend le parti de saluer la révision des objectifs du fabricant franco-italien de semiconducteurs au terme d'un premier trimestre meilleur qu'attendu.

Déconcertés avant d'être rassurés: les investisseurs ont initialement fait la fine bouche devant les résultats trimestriels de STMicroelectronics. Déjà freiné (-2,26%) la veille, le titre a chuté jusqu'à -5% jeudi en début de séance dans le sillage de la publication du groupe, pourtant meilleurs qu'attendus par les analystes. La tendance a cependant commencé à s'inverser au bout de vingt minutes de cotations, l'action réduisant ses pertes jusqu'à repasser dans le vert, puis accélérant désormais (vers 10h30) de 2,91% à 32,94 euros.

Alors que le cours de la société franco-italienne avait largement plus que doublé par rapport au plancher de mars 2020, pour remonter en février dernier au niveau des 36 euros (du jamais vu depuis... 2002), le titre a ensuite quelque peu sous-performé ses comparables sur fond de craintes de le voir perdre son contrat pour fournir au géant Apple des composants clés, notamment nécessaires à la mise en œuvre du système de reconnaissance faciale des iPhone, Face ID. Craintes jusqu'ici non avérées toutefois, la direction de STMicro soulignant plutôt la qualité de ses relations avec Apple. Au total, depuis le début de l'année l'action a jusqu'ici progressé deux fois moins vite que la moyenne du CAC 40.

Au plan opérationnel quoi qu'il en soit, le groupe basé à Genève a enregistré au premier trimestre 2021 des performances encore un peu supérieures aux dernières projections des analystes : le chiffre d’affaires net a progressé de 35,2% sur un an à 3,02 milliards de dollars. "Tous les groupes produits ont contribué à cette croissance, dans un contexte d’accélération continue de la demande mondiale", a souligné le président du directoire Jean-Marc Chéry avec une hausse des ventes dans tous les groupes de produits (excepté le sous-groupe "communications RF" précédemment appelé "circuits intégrés numériques").

Des bénéfices qui doublent pratiquement

En variation annuelle, les ventes nettes aux grands clients et à la distribution ont augmenté de respectivement 21,4% et 76,2%. En variation séquentielle, c'est-à-dire par rapport au dernier trimestre 2020 (porté par les ventes de produits électroniques grand public lors des fêtes de fin d'année), les ventes ont diminué de 6,8%, ce qui ressort 270 points de base (soit 2,70 points de pourcentage) au-dessus du point médian de la fourchette des prévisions du groupe.

La marge brute est ressortie à 1,18 milliard de dollars, en augmentation de 38,9%, soit 39% des ventes (contre 37,9% au premier trimestre 2020), en raison essentiellement de la baisse des charges liées aux capacités de production inutilisées, à des efficiences opérationnelles et à une amélioration du mix produit, et malgré des effets de change nets défavorables. Le taux de marge brute est ainsi supérieur de 50 points de base (0,50 point) au point médian des prévisions.

Le résultat d’exploitation a augmenté de 90,3% pour s’établir à 440 millions de dollars et le résultat net de 89,6% à 364 millions de dollars.

Accélération sur les investissements

Pour le deuxième trimestre, STMicroelectronics prévoit (en hypothèse médiane) un chiffre d’affaires net de 2,9 milliards de dollars, ce qui représenterait une hausse de 39% sur un an et une marge brute d'environ 39,5%. "Nous conduirons la société sur la base d’un plan de chiffre d’affaires pour l’exercice fiscal 2021 de 12,1 milliards de dollars, plus ou moins 150 millions de dollars, soit une augmentation de 18,4% en variation annuelle au point médian. Cette croissance devrait être tirée par des dynamiques fortes dans tous les marchés finaux que nous servons et les programmes engagés auprès de nos clients", a indiqué Jean-Marc Chéry. Il s'agit en fait du rétablissement de l'ancien objectif de 12 milliards de dollars pour l'année en cours, que le groupe avait reporté à 2023 lors de sa dernière journée investisseurs, ce qui avait alors fortement déçu.

Par ailleurs "afin de soutenir la forte demande du marché et nos initiatives stratégiques", le dirigeant a indiqué que STM prévoyait à présent d’investir "environ 2 milliards de dollars" en capex cette année, soit le haut de la fourchette de 1,8 à 2 milliards visée précédemment, laquelle avait été relevée par rapport à une première indication de 1,5 à 1,7 milliard de dollars de dépenses d'investissement.

