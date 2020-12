Stmicroelectronics : Douche froide lors du CMD, Oddo abaisse sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - ST Micro a lancé un avertissement, hier soir, à l'occasion de la 4e partie de son CMD. 'Alors que nous nous attendions à l'évocation d'un objectif de CA de 15 Md$ en 2025, le groupe a réitéré son objectif de 12 Md$, mais en le reportant d'un an à 2023', rapporte Oddo.



ST Micro pointe la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine et se trouve dans l'impossibilité de vendre ses solutions customisées pour la RF 5G (smartphones) et les infrastructures de communication à Huawei. Une situation que le groupe n'avait visiblement pas intégrée dans ses prévisions au-delà du 4e trimestre, constate l'analyste.



Dans ces conditions, Oddo reste à l'achat mais abaisse son objectif de cours de 40 à 36 euros.



'Cet incident de communication pourrait peser un certain temps. Mais, les tendances de l'industrie restent porteuses et le positionnement de ST ne s'est pas subitement dégradé', conclut Oddo.





