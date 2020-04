Stef : Va proposer l'annulation du dividende pour 2019

(CercleFinance.com) - Le groupe Stef annonce ce jour que son Conseil d'administration a décidé de proposer aux actionnaires du groupe d'annuler le versement du dividende prévu au titre de l'année 2019.



'Le Groupe a entendu les récents appels lancés par le Gouvernement concernant la politique de dividendes et souhaite apporter sa participation aux efforts demandés à toutes les parties prenantes en cette période de crise', explique Stef.



Le groupe précise par ailleurs que son assemblée générale est maintenue, mais se tiendra à huis clos et sera retransmise en ligne pour les actionnaires.



