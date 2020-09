Stef : Baisse de 63% du résultat net semestriel

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stef publie au titre du premier semestre 2020, un résultat net en chute de 62,7% à 14,9 millions d'euros et un opérationnel en contraction de 58,5% à 27,9 millions, dans un contexte de crise qui impacte la chaîne alimentaire.



A 1,49 milliard d'euros, le chiffre d'affaires a reculé de 10,5%, le groupe de transport et de logistique du froid précisant toutefois que 'la fin de semestre s'inscrit sous le signe de la résilience avec un redressement des volumes alimentaires et de la performance économique'.



Si l'évolution de la pandémie continue de susciter des incertitudes, Stef a 'confiance dans la résilience du secteur agro-alimentaire, dans la pertinence de son business model équilibré ainsi que dans les effets attendus des mesures d'adaptation qu'il a mises en oeuvre'.



