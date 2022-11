Solvay : Marge d'EBITDA record au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Solvay publie au titre du troisième trimestre 2022 un bénéfice net sous-jacent en hausse de 86,1% à 509 millions d'euros et une marge d'EBITDA record à 25,4% (+2,1 points), pour un chiffre d'affaires record de 3,61 milliards (+40,3%, dont +29,5% en organique).



Le chimiste belge explique que la progression de sa rentabilité 'reflète l'amélioration continue de sa politique de prix, ce qui a compensé l'impact de la hausse des coûts des matières premières, de l'énergie et de la logistique'.



Affichant un free cash-flow accru à 452 millions d'euros, soit son 14ème trimestre consécutif de génération de cash positive, Solvay indique qu'un acompte sur dividende de 1,54 euro brut par action sera mis en paiement au 18 janvier prochain.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

