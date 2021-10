Solvay : Marge d'EBITDA améliorée au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Solvay dévoile un bénéfice net sous-jacent de 273 millions d'euros au titre du troisième trimestre 2021, soit 55% au-dessus de son niveau de 2020 sur la même période, et une marge d'EBITDA de 23,3%, soit 0,8 point de plus sur un an.



A 2,57 milliards d'euros, le chiffre d'affaires du chimiste belge a progressé de 25% en organique sur un an, reflétant la persistance d'une forte demande sur la plupart de ses marchés, avec notamment le chiffre d'affaires record dans Specialty Polymers.



Son estimation de l'EBITDA sous-jacent pour l'année est maintenue entre 2,2 et 2,3 milliards d'euros malgré une anticipation des prix de l'énergie toujours élevés au quatrième trimestre 2021. L'estimation de free cash-flow est portée à environ 800 millions.



