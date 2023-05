Solvay : Jefferies reste négatif, mais rehausse sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies maintient son opinion 'sous-performance' sur Solvay, tout en rehaussant son objectif de cours de 81 à 84 euros dans le sillage d'hypothèses d'EBITDA relevées de 2% en moyenne pour le groupe de chimie belge.



'La résilience des bénéfices à court terme a été soutenue par des prix nets plus élevés que prévu, mais aussi par de plus grandes absorption des coûts fixes et constitution de stocks tout au long du premier trimestre', pointe le broker.



Néanmoins, Jefferies continue de remettre en question la durabilité de ces paramètres et demeure sceptique quant à la justification de la scission ciblée du groupe, opération dont la finalisation est prévue en décembre.



