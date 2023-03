Solvay : Des ambitions dans l'aérospatiale et la défense

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Solvay a annoncé mercredi qu'il aspirait à faire croître le chiffre d'affaires de ses activités dans l'aérospatiale et la défense d'environ 10% par an à moyen terme.



Le groupe de chimie explique qu'il entend tirer parti de la reprise continue de l'aviation commerciale après la fin de la pandémie de Covid-19 et qu'il affiche un 'bon niveau de visibilité' sur son carnet de commandes.



Son portefeuille de matériaux, qui comprend des applications spécifiques sur tous les principaux programmes aéronautiques, inclut notamment des matériaux d'allègement permettant une augmentation jusqu'à 25% du rendement énergétique, et par conséquent la réduction des émissions de gaz à effet de serre.



'Il en résulte des avions plus efficients, consommant moins de carburant, et donc moins coûteux à exploiter', souligne le chimiste, qui précise que Les ses technologies équipent actuellement quelque 8000 avions de ligne.



Ces annonces ont été faites à l'occasion d'un webinaire consacré aux activités du secteur de l'aérospatiale et de la défense, qui doivent rejoindre la future entité 'SpecialtyCo' (chimie de spécialité) dans le cadre du projet de scission du groupe, attendu à la fin de l'année.



