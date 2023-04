Solutions 30 se : En déployant la fibre à Londres, Solutions 30 pousse ses pions au Royaume-Uni

(BFM Bourse) - La société luxembourgeoise spécialisée dans les prestations techniques pour les nouvelles technologies développe son activité outre-Manche. Solutions 30 s'allie avec Community Fibre pour déployer la fibre dans les foyers londoniens.

Solutions 30 multiplie ses initiatives hors de France et notamment de l'autre côté de la Manche. Le leader européen des solutions pour les nouvelles technologies a annoncé mardi soir après Bourse s'associer avec le fournisseur d'accès à Internet britannique Community Fibre pour déployer la fibre à Londres.

Le partenariat qui lie Solutions 30 et Comunity Fibre vise dans un premier temps à raccorder plus de 200.000 foyers londoniens en 2 ans au réseau du fournisseur d'accès à Internet britannique. Le contrat impliquera d’autres projets dans un second temps, précise Solutions 30.

Pour répondre à la montée en puissance du déploiement et à la rapidité de livraison, Solutions 30 prévoit de faire appel à des techniciens locaux "mais aussi à des collaborateurs qualifiés d'autres pays où Solutions 30 est implanté qui justifient d'une expérience significative en matière de déploiements de la fibre".

Un contrat de "vested outsourcing"

Solutions 30 précise que le contrat conclu avec Community Fibre prend la forme "innovante" de vested outsourcing . Il s'agit d'un contrat qui engage les deux parties sur des intérêts et des objectifs pleinement alignés. Dans le cas présent, l’accord incite les deux partenaires à optimiser la qualité du réseau, le rendement économique du projet et l’efficacité du planning des déploiements afin d’accélérer le retour sur investissement du partenariat.

"Ce nouveau contrat démontre les objectifs ambitieux et la croissance continue de Solutions 30 sur le marché des télécommunications au Royaume-Uni. Notre expérience en Europe et sur des projets FTTx ("fiber-to-the-x", autrement dit apporter la fibre optique près de l'utilisateur, NDLR) apportent au marché britannique des capacités supplémentaires nécessaires et que nous sommes ravis d'offrir à Community Fibre", s'est félicité Paul Garston, directeur général de Solutions 30 au Royaume-Uni.

Ce n'est pas la première fois que Solutions 30 s'engage sur un contrat de vested outsourcing. Le leader européen des solutions pour les nouvelles technologies se dit "heureux" de reproduire ce modèle qui s'est soldé par "un succès" pour sa filiale belge.

Avec le partenariat conclu avec Community Fibre, Solutions 30 pousse donc encore plus ses pions au Royaume-Uni. En décembre 2020, l’entreprise avait déjà inscrit un succès à son actif outre-Manche. Le leader européen de l'assistance technologique avait en effet racheté Comvergent, prenant ainsi pied sur le dernier grand marché européen où il n'opérait pas encore.

L'acquisition de ce "petit acteur" local permettra à Solutions 30 de "répondre aux prochains appels d'offres nationaux sur la 5G", commentait alors Charles-Louis Planade en charge de la couverture du titre pour Midcap Partners, maintenant renommé TP ICAP Midcap. "Le groupe continue de dérouler son modèle et se positionne habilement pour être l'un des principaux acteurs du déploiement de la 5G en Europe dans les années à venir", soulignait l'analyste.

A la Bourse de Paris, le marché apprécie le développement de l'activité de Solutions 30 au Royaume-Uni. Le titre gagne encore 5% vers 11h10 après avoir bondi de près de 11% dans les premiers échanges. Depuis le 1er janvier, Solutions 30 affiche une progression de plus de 50%.

Un retour à une meilleure fortune?

Le titre se refait une santé en Bourse après avoir, accusé la deuxième plus forte baisse du SBF 120 en 2022 (-75,95%) derrière Orpea qui avait connu un véritable supplice boursier (-93%) avec la publication d'un ouvrage accusant la société de faits de maltraitance sur ses résidents.

Contrairement à l'exploitant de maisons de retraite, Solutions 30 a vigoureusement démarré cette année 2023. La société a en effet récemment donné des gages de réussite au marché, qui avait perdu confiance dans le dossier avec, notamment, l'épisode des comptes litigieux de décembre 2020.

Fin janvier, la société luxembourgeoise spécialisée dans les prestations techniques pour les nouvelles technologies avait surpris les marchés, en faisant état d'une croissance dynamique en fin d'année 2022. Solutions 30 avait alors publié un chiffre d'affaires annuel de 903 millions d'euros, soit 3,3% de hausse sur l’exercice dont +1,2% en organique. Des ventes qui étaient ressorties supérieures aux attentes des analystes dont de TP ICAP Midcap qui tablait pour sa part sur des revenus de 875 millions d'euros pour 2022.

Solutions 30 avait profité de ce rendez-vous avec le marché pour communiquer ses prévisions pour 2023 et à 5 ans. Pour cette année, la société prévoit une croissance à deux chiffres, un rythme qui va lui permettre de franchir la barre du milliard d'euros de chiffre d'affaires. A horizon 5 ans, la société vise désormais un chiffre d'affaires de l'ordre de 2,5 milliards d'euros. TP ICAP Midcap estimait alors cet objectif "atteignable au vu du potentiel des marchés de Solutions 30 en Europe".

Sabrina Sadgui - ©2023 BFM Bourse