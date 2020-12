Solutions 30 se : En s'implantant au Royaume-Uni, Solutions 30 complète son dispositif en Europe

(BFM Bourse) - Leader européen de l'assistance technologique, le groupe rachète la société britannique Comvergent, prenant ainsi pied sur le dernier grand marché européen où il n'opérait pas encore.

Couvrant déjà la France, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le Portugal et la Pologne, le spécialiste de l'assistance technologique complète son dispositif européen avec le Royaume-Uni. Solutions 30 a dévoilé en effet mercredi soir l’acquisition de 100% de la société Comvergent Holdings Limited, établie à proximité de Chester dans le nord-ouest de l’Angleterre, et intervenant dans l’ensemble du Royaume-Uni grâce à ses équipes de techniciens répartis sur tout le territoire. Le prix n'a pas été divulgué.

Ce rachat permet au groupe de prendre pied sur le marché britannique "qui dispose d’un fort potentiel de développement dans le domaine des télécommunications fixes et mobiles".

Créée en 2005, Comvergent a développé une gamme de services multi-techniques dédiés au déploiement et à la maintenance de réseaux sans fil, pour le compte des principaux équipementiers télécoms, dont Ericsson, Nokia ou Huawei. En 2019, l'entreprise a réalisé un chiffre d’affaires équivalent à 17,5 millions d'euros, avec une dynamique de croissance favorable, qui devrait s’intensifier avec l’arrivée de la 5G selon l'acquéreur. À partir des activités actuelles de Comvergent, Solutions 30 compte décliner outre-Manche sa gamme de services multi-techniques de proximité dans les réseaux fixes et mobiles.

Renforcer sa position sur la 5G

"À l'instar de ce qu'il avait réalisé précédemment avec réussite en Espagne, le groupe acquiert un petit acteur" local, ce qui lui permet "de répondre aux prochains appels d'offres nationaux sur la 5G", apprécie Midcap Partners. "Le groupe continue de dérouler son modèle et se positionne habilement pour être l'un des principaux acteurs du déploiement de la 5G en Europe dans les années à venir", souligne l'analyste Charles-Louis Planade, qui recommande l'achat en vue d'un objectif de 20 euros.

"La politique que nous avons menée au cours des cinq dernières années nous a permis de consolider les bases opérationnelles et commerciales de notre développement. Notre intégration au sein du groupe Solutions 30 nous dote des moyens financiers nécessaires pour capter le potentiel de nos marchés et bénéficier pleinement des opportunités de croissance qui s’offrent à nous. Comvergent pourra en outre s’appuyer sur le track-record de Solutions 30 en Europe pour renforcer son positionnement et accélérer sa croissance", a indiqué le DG de la firme britannique, Paul Garston.

Une opération saluée par la Bourse

"Nous sommes très heureux d’accueillir les équipes de Comvergent au sein du groupe. Après l’acquisition d’Algor en Italie, annoncée il y a quelques jours, Solutions 30 relance sa stratégie de consolidation du marché mise en sommeil sur les neuf premiers mois de l’année en raison du contexte sanitaire. Cette opération traduit la volonté du groupe de renforcer son empreinte européenne et de se positionner sur des marchés en pleine accélération", a déclaré de son côté Franck d'Aloia, directeur général de Solutions 30 chargé de la transformation.

En Bourse, l'annonce de l'opération se solde par un gain de 7,54% à 18,39 euros du titre Solutions 30, dont la capitalisation flirte ainsi à nouveau avec les 2 milliards d'euros.

Guillaume Bayre - ©2020 BFM Bourse