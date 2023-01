Solutions 30 se : Le groupe Solutions 30 retrouve le chemin de la croissance et les faveurs de la Bourse

(BFM Bourse) - La société luxembourgeoise spécialisée dans les prestations techniques pour les nouvelles technologies a surpris les marchés, en faisant état d'une croissance dynamique en fin d'année 2022. Pour l'année qui vient de démarrer, Solutions 30 vise le milliard d'euros de chiffre d'affaires à la faveur d'un rééquilibrage des activités du groupe.

L'année 2023 sera-t-elle l'année de la réconciliation de Solutions 30 avec le marché? Le spécialiste de l'installation de la fibre optique et des compteurs électriques Linky vient de faire un premier pas. Il a annoncé jeudi après Bourse une fin d'année 2022 plus dynamique que prévu et des perspectives 2023 convaincantes.

Après avoir perdu plus de 75% l'an dernier, Solutions 30 se relance en Bourse après ces annonces. Le titre flambe de plus de 23% à 2,339 euros, de retour à des sommets de trois mois.

La fin d'année a donc été dynamique pour Solutions 30. Le groupe a publié un chiffre d'affaires en hausse de 11,6% à 246,1 millions d’euros au quatrième trimestre. La croissance interne est ressortie à 10,1%. Le Benelux a plus que porté l'activité du groupe en fin d'année, avec une croissance purement organique de 51,3% à 69,9 millions d’euros. Cette région a permis de compenser la contre-performance de la France, dont les revenus se sont contractés de 7,5% à 106,8 millions d'euros.

Au final, Solutions 30 a publié un chiffre d'affaires annuel de 903 millions d'euros, soit 3,3% de hausse sur l’exercice dont +1,2% en organique. Un chiffre d'affaires qui est d'ailleurs supérieur aux estimations de TP ICAP Midcap qui tablait pour sa part sur des revenus de 875 millions d'euros pour 2022. Dans cette tendance, les prises de commandes atteignent 920 millions d'euros, soit un niveau "historiquement élevé" pour le groupe.

Un exercice de "transition" avant le milliard d'euros de CA en 2023

Pour connaitre les résultats complets de cet exercice "de transition" les investisseurs devront patienter jusqu'au 20 avril prochain après Bourse. Solutions 30 a tenu à prévenir le marché que les comptes 2022 devraient faire ressortir une marge d'Ebitda encore ponctuellement sous tension. Le redressement attendu des marges pourrait prendre un peu plus de temps compte tenu des délais des renégociations tarifaires réalisées et de la phase de montée en charge des contrats plus récents

Pour 2023, Solutions 30 est optimiste compte tenu de la bonne dynamique réalisée en 2022. Il prévoit "une croissance à deux chiffres permettant de franchir la barre du milliard d'euros de chiffre d'affaires". Ce niveau de croissance extérioriserait une croissance supérieure à 10% "portée notamment par le dynamisme du Benelux en relais de l’activité historique de télécoms en France", rappelle TP ICAP Midcap.

A horizon 5 ans, la société vise désormais un chiffre d'affaires de l'ordre de 2,5 milliards d'euros, ce qui se traduirait par un "changement de taille significatif" pour le bureau d'études. TP ICAP Midcap estime cet objectif "atteignable au vu du potentiel des marchés de Solutions 30 en Europe".

Pour financer cette forte croissance, le groupe prévoit de mener une politique financière prudente qui vise à maximiser la génération de trésorerie et ainsi "auto-financer l'accroissement du besoin en fonds de roulement, tout en préservant une structure bilancielle faiblement endettée".

"Un rebond progressif" du titre

L'entreprise est donc au début d'une nouvelle phase de développement et espère tourner la page de l’épisode des comptes litigieux de 2020. Pour TP ICAP Midcap, les nouveaux objectifs du groupe et le discours rassurant du management "peuvent permettre un rebond progressif du titre". D'ailleurs, Christel Cleme en charge de la couverture du titre vise 4,8 euros sur Solutions 30, un objectif de cours qui extériorise un potentiel de hausse de plus de 100% aux cours actuels.

En marge de son point d'activité annuel, Solutions 30 a également annoncé la nomination de Wojciech Pomykala, un ancien cadre de Nokia Siemens et Deutsche Telekom, en tant que directeur général en charge de la transformation. A ce poste, il aura pour mission de déployer une organisation opérationnelle en phase avec les perspectives de développement du groupe, en particulier sa croissance forte dans le marché des télécoms hors France.

Sabrina Sadgui - ©2023 BFM Bourse