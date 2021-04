Societe generale : Vers une cession d'activités de Lyxor

(CercleFinance.com) - Société Générale indique que son conseil d'administration a approuvé l'entrée en négociation exclusive avec Amundi en vue de la cession des activités de gestion d'actifs opérées par Lyxor, opération qui viendrait clôturer son programme de recentrage.



Ce projet de cession couvrirait les activités de gestion passive (ETFs) et active (y compris alternative) que Lyxor réalise pour des clients institutionnels. Le périmètre inclurait les fonctions commerciales et de support dédiées à ces activités.



Cette cession, qui devrait être finalisée au plus tard en février 2022, se ferait au prix de 825 millions d'euros. La plus-value de cession nette d'impôts, qui serait comptabilisée à la finalisation de l'opération, serait d'environ 430 millions.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel