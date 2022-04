Societe generale : Vers le rapprochement avec Crédit du Nord

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Société Générale annonce avoir franchi une nouvelle étape dans le cadre du projet de rapprochement de son réseau avec celui de Crédit du Nord, en annonçant aujourd'hui le nouveau système de marques de la future Banque de détail en France, opérationnel à partir de 2023, et la nomination de ses futurs directeurs des régions.



'2022 est l'année de finalisation de la préparation de la fusion juridique des réseaux Société Générale et Crédit du Nord qui interviendra le 1er janvier 2023', indique la banque.



Fruit de la fusion du réseau Société Générale et des banques du groupe Crédit du Nord, la nouvelle marque porte l'ambition de créer 'un nouveau champion, au plus près des attentes de ses 10 millions de clients.'



Le système choisi estune nouvelle marque nationaleSGassociée à dix marques régionales:SG CREDIT DU NORD, SGGRAND EST, SG LAYDERNIER, SG AUVERGNE RHÔNE ALPES, SG SMC, SG COURTOIS, SG SUD OUEST, SGTARNEAUD, SG GRAND OUESTetSG SOCIETE GENERALEen Ile-de-France et en Corse.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.