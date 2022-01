Societe generale : Un nouveau Directeur Général pour SGF

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Société Générale annonce la nomination d'Aurélien Viry au poste de Directeur Général de Société Générale Factoring (SGF), la filiale d'affacturage du groupe Société Générale.



Aurélien Viry est rattaché à Alexandre Maymat, responsable mondial Global Transaction and Payment Services (GTPS).



' Dans ses nouvelles fonctions, Aurélien va poursuivre la stratégie de développement de Société Générale Factoring, récemment reconnue par EMEAFinance pour ses ' Meilleurs Services d'Affacturage ' dans les régions : EMEA, CEE, Europe et Afrique ' indique le groupe.



' Société Générale Factoring est présente dans plus de 40 pays. Avec une expertise de quarante ans dans le financement à court terme, SGF sert les besoins en affacturage d'environ 4 500 clients, de la TPE aux grandes entreprises sur tous les secteurs '.



