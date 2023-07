Societe generale : SG-Forge obtient l'agrément PSAN de l'AMF

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Société Générale a annoncé mercredi que sa filiale SG-Forge avait reçu le statut de prestataire de services sur actifs numériques (PSAN) de la part de l'AMF, ce qui en fait le premier acteur du secteur à obtenir un tel agrément.



'L'obtention de l'accréditation PSAN constitue le plus haut niveau de certification réglementaire actuellement possible dans les activités liées aux actifs numériques', a souligné la banque française.



'Cet enregistrement démontre un niveau complet de sécurité et de conformité aux normes, de contrôle interne et de systèmes et de process de cybersécurité, mais aussi du maintien d'un niveau de capital réglementaire suffisant', a ajouté SG.



Créée en 2019, Société Générale-Forge fournit aux émetteurs, aux gestionnaires et aux investisseurs des services de bout en bout pour émettre, investir et gérer des crypto actifs et des actifs digitaux, notamment via la structuration d'émissions natives de titres de dette digitaux pour les clients.



L'agrément PSAN intervient alors que le règlement européen sur les crypto-actifs (MiCA) - censé établir des règles uniformes pour les émetteurs de crypto-actifs - doit entrer en vigueur l'an prochain.



