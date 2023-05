Societe generale : Série de nominations en GBIS

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Société Générale annonce quatre nominations au sein de ses activités de banque de grande clientèle et solutions investisseurs (GBIS) à compter du 24 mai, des responsables qui seront tous membres du comité de direction du groupe bancaire.



Demetrio Salorio est ainsi nommé responsable de global banking and advisory, en remplacement de Pierre Palmieri, et Ilya Polyakov devient responsable adjoint de global banking and advisory, aux côtés d'Alvaro Huete.



Thierry d'Argent est nommé responsable pays pour le groupe au Royaume-Uni et en Irlande, et directeur général de Société Générale London Branch. Enfin, Hatem Mustapha devient co-responsable des activités de marché et responsable actions et dérivés actions.



