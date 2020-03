Societe generale : Se mobilise pour soutenir ses clients

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Société Générale mobilise ses équipes pour soutenir ses clients en difficulté et trouver les solutions les plus adaptées à cette situation exceptionnelle.



Société Générale s'engage auprès de ses clients Professionnels, TPE et Entreprises à évaluer ensemble l'impact de la crise du coronavirus et à leur proposer sous 48h les meilleures solutions.



' Plusieurs mesures ciblées ont notamment été prises pour répondre en particulier aux besoins exceptionnels de trésorerie : sur les crédits existants, les clients impactés par la crise auront la possibilité de différer jusqu'à 6 mois et sans frais supplémentaires leurs échéances, pour les besoins de trésorerie immédiats, une palette de solutions sera proposée avec des formalités allégées, les demandes de financement des clients Professionnels et TPE résultant de la crise seront examinées sous un délai de 48h ' indique le groupe.



' Pour ses clients Particuliers confrontés à des situations difficiles telles que du chômage partiel, la banque fera preuve de flexibilité notamment en leur permettant d'échelonner sans frais leurs échéances de crédit à la consommation et de prêts immobiliers '.



Marie-Christine Ducholet, Directrice de la Banque de détail Société Générale en France a déclaré ' Plus que jamais nos clients peuvent compter sur l'attention, la proximité et l'expertise de nos conseillers en agences, la disponibilité de nos plateformes à distance et les services de nos sites et applis pour les accompagner au quotidien. Être banquier dans ces moments difficiles, c'est être fidèle à nos valeurs et à notre raison d'être. '



