Societe generale : Retour à un bénéfice net au 2e trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Société Générale publie au titre du deuxième trimestre 2023, un résultat net part du groupe de 900 millions d'euros, contre une perte de 1,51 milliard un an auparavant, malgré un résultat brut d'exploitation sous-jacent en repli de 15,7% à près de 2,07 milliards.



Le coefficient d'exploitation sous-jacent, hors contribution au FSU, s'est établi à 65,8%, avec 'des frais de gestion restés maîtrisés en dépit de tendances inflationnistes persistantes', selon le directeur général Slawomir Krupa.



Les revenus sous-jacents se sont tassés de 5,4% à 6,53 milliards, 'sous l'effet de la baisse de la marge nette d'intérêt en France et de celle des revenus des activités de marché dans un contexte de normalisation progressive après des années particulièrement favorables'.



Le groupe bancaire met aussi en avant un coût du risque bas à 12 points de base au deuxième trimestre, avec un niveau de défauts limité et un stock de provisions sur encours sains de 3,7 milliards d'euros à fin juin, ainsi qu'un bilan solide avec un ratio CET1 à 13,1%.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.