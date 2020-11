Societe generale : Résultat net pdg publié à 862 ME au T3

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le produit net bancaire du Groupe est en nette amélioration de +9,7% au 3ème trimestre 2020 par rapport au 2ème trimestre 2020 à 5 809 millions d'euros. Il est stable à +0,5% à périmètre et change constant par rapport au 3ème trimestre 2019 (-2,9% en publié). Il ressort à -9,4% sur les neufs premiers mois 2020 par rapport au 9 mois 2019.



Le résultat brut d'exploitation est en forte amélioration de +14,6% par rapport au 3ème trimestre 2019.



Le groupe affiche un résultat net part du Groupe publié à 862 ME au 3ème trimestre (+9,8% au 3ème trimestre 2019) et un résultat net part du Groupe sous-jacent à 742 ME au 3ème trimestre 2020 et 803 ME sur 9 mois 2020.



Au 30 septembre 2020, le ratio Common Equity Tier 1 du Groupe s'établit à 13,1% (13,2% pro forma de l'impact de la cession de SG Finans finalisée le 1er octobre 2020, soit environ 420 points de base au-dessus de l'exigence réglementaire).



Le Groupe prévoit en 2020 des frais de gestion sous-jacents à environ 16,5 milliards d'euros, un coût du risque attendu à environ 70 points de base, un ratio CET1 supérieur à 12,0% à fin 2020 en tenant compte de l'intégralité des évolutions réglementaires liées à la revue des modèles internes (TRIM).



