Societe generale : Renforcement de la stratégie climat

(CercleFinance.com) - Société Générale annonce avoir décidé de 'franchir une nouvelle étape décisive dans sa stratégie climat' pour renforcer son leadership dans la transition énergétique et aligner l'ensemble de ses activités dans le respect des objectifs définis par l'Accord de Paris.



L'établissement financier se fixera ainsi dans les prochains mois des objectifs précis d'alignement de chacun de ses portefeuilles de financement, secteur par secteur, en commençant par les secteurs les plus carbonés.



Après avoir enclenché une sortie totale du secteur du charbon à l'horizon 2030 pour les pays de l'UE et de l'OCDE et 2040 pour le reste du monde, il vise une réduction de 10% d'ici 2025 de son exposition globale au secteur de l'extraction du pétrole et du gaz.



