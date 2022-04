Societe generale : RBC salue un sortie 'en bon ordre'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Royal Bank of Canada a maintenu lundi son opinion 'performance sectorielle' sur le titre Société Générale avec un objectif de cours relevé de 25 à 29 euros, saluant la sortie 'en bon ordre' du marché russe opérée par le groupe bancaire français.



D'après le courtier canadien, l'accord - qui prévoit de céder la totalité de la participation dans Rosbank et dans les filiales d'assurance en Russie à Interros Capital, le précédent actionnaire de Rosbank - retire l'épée de Damoclès qui pesait sur l'établissement depuis l'invasion de l'Ukraine.



'La décision prise par SG de mettre un terme à ses activités de banque et d'assurance en Russie et de céder ses filiales russes sur la base d'une dépréciation de deux deux milliards d'euros - soit 20 points de base au niveau du ratio CET 1 - a du sens, surtout au vu des pertes potentielles liées à l'exposition directe au pays (15,4 milliards d'euros) et aux défis opérationnels auxquels l'activité était confrontée', résume RBC.



Le broker fait néanmoins remarquer que c'est désormais l'issue de l'élection présidentielle française qui vient poser un risque additionnel pour la banque.



L'action Société Générale progresse actuellement de plus de 6% à la Bourse de Paris.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.