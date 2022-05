Societe generale : RBC relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Royal Bank of Canada a relevé mardi son objectif de cours sur le titre Société Générale de 29 à 32 euros afin de tenir compte de performances meilleures que prévu de l'établissement dans la banque de financement et d'investissement.



Le broker canadien, qui maintient son opinion 'performance en ligne avec le secteur' sur la valeur, met en avant une activité de marchés plus soutenue que prévu, dynamique qui devrait selon lui perdurer compte tenu des propos récemment tenus par certains de ses comparables.



RBC évoque, en revanche, des perspectives plus compliquées en ce qui concerne la banque de détail en France, où l'effet a priori positif des hausses de taux pourrait être absorbé par les coûts d'intégration liés à la reprise d'ING France, prévient-il.



S'il reconnaît que des prévisions plus optimistes de la part du marché pourraient permettre une revalorisation du titre, le courtier estime que la visibilité autour de l'établissement français reste trop faible pour le moment.



