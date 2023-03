Societe generale : Propose des nominations d'administrateurs

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le Conseil d'administration, sur proposition du Comité des nominations et du gouvernement d'entreprise, soumettra quatre nominations d'administrateurs au vote de l'assemblée générale mixte des actionnaires du 23 mai 2023.



Le Conseil d'administration propose de nommer M. Slawomir Krupa en qualité d'administrateur, pour une durée de quatre ans. Une fois élu, M. Slawomir Krupa sera nommé Directeur général par le Conseil d'administration. Les fonctions de Président et de Directeur général continueront d'être dissociées.



Le Conseil d'administration propose de nommer Mme Béatrice Cossa-Dumurgier en qualité d'administratrice indépendante, Mme Ulrika Ekman en qualité d'administratrice indépendante et M. Benoît de Ruffray en qualité d'administrateur indépendant, pour des durées de quatre ans.



Le Conseil d'administration sera composé de 50 % de femmes (6/12) si on exclut des calculs l'administrateur représentant les salariés actionnaires et les deux administrateurs représentant les salariés de 92 % (11/12) d'administrateurs indépendants si on exclut des calculs les trois administrateurs salariés et d'un nombre d'administrateurs de nationalité étrangère de 8 sur 15 membres, soit un taux d'internationalisation de 53 % si on inclut les administrateurs salariés.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.