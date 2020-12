Societe generale : Promesse de vente du village média des JO

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Société Générale annonce que le groupement Sogeprom et Demathieu Bard Immobilier ont signé ce 18 décembre 2020 la promesse de vente du Village des Médias des Jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) de Paris 2024.



'Après 18 mois de travail, cette signature marque pour le groupement Sogeprom et Demathieu Bard Immobilier, mais aussi pour tous nos partenaires, une étape charnière dans la construction du projet 'Paysage(s)' du Village des Médias', annonce Loïc Madeline, directeur général délégué Île-de-France Sogeprom.



Après avoir rassemblé les journalistes et techniciens du monde entier sur le territoire de Paris Terres d'Envol, sur la commune de Dugny (93), le site sera ensuite transformé pour les habitants en un écoquartier paysager mêlant commerces de proximité et logements et services.

Il comprendra environ 700 logements familiaux, des résidences gérées mais aussi une crèche, des services et des commerces de proximité.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.