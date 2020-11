Societe generale : Projets d'ajustements d'organisation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Société Générale annonce plusieurs projets d'ajustements d'organisation qui contribueraient à l'amélioration de son efficacité opérationnelle et de sa rentabilité structurelle, tout en respectant les plus hauts standards en matière de risques et de conformité.



Certains projets concernent les activités de marché et les fonctions associées et contribueraient à l'objectif de réduction de 450 millions d'euros des coûts d'ici 2022-2023 pour améliorer la rentabilité de ces activités.



Par ailleurs, le métier titres et certaines directions centrales (risques, conformité, ressources humaines et communication) envisagent des ajustements d'organisation pour améliorer leur efficacité opérationnelle et répondre aux enjeux spécifiques de leurs activités.



Les ajustements et optimisations envisagés devraient se traduire au total par la suppression nette d'environ 640 postes en France, sans départs contraints. Société Générale maintiendra ses engagements d'employeur responsable pour accompagner chaque collaborateur.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.