Societe generale : Programme de solidarité lié au coronavirus

(CercleFinance.com) - Le groupe Société Générale annonce ce jour le lancement d'un programme de solidarité au niveau mondial, avec une enveloppe financière qui pourra atteindre 50 millions d'euros, pour faire face à la crise sanitaire actuelle.



'Ce programme pourra contribuer aux initiatives de solidarité mises en place par différents gouvernements et soutenir directement des associations qui sont en première ligne face à l'urgence sanitaire', explique le groupe.



Par ailleurs, dans le cadre de ses engagements en matière de protection et de solidarité économique et sociale, le Groupe s'engage à garantir les salaires de ses 140.000 collaborateurs, pendant la durée de la crise.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur SOCIETE GENERALE en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok