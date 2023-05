Societe generale : Plan mondial d'actionnariat salarié

(CercleFinance.com) - Société Générale confirme le lancement d'un nouveau plan mondial permettant aux salariés et anciens salariés retraités éligibles du groupe de souscrire à une augmentation de capital qui leur est réservée à des conditions préférentielles.



Le montant nominal maximum global de l'augmentation de capital est fixé à 15.696.000 euros, correspondant à l'émission de 12.556.800 actions à souscrire en numéraire, et le prix de souscription, à 17,63 euros par action.



La période de souscription à l'offre d'actions aura lieu du 1er au 15 juin (inclus) et le règlement-livraison des actions devrait intervenir le 24 juillet. La cotation sur Euronext Paris des actions nouvelles sera demandée immédiatement après.



