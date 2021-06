Societe generale : Partenariat stratégique avec Kyriba

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La banque Société Générale annonce la signature d'un accord de partenariat stratégique avec Kyriba, présenté comme l'un des leaders mondiaux de la trésorerie, des paiements et des solutions de finance dans le cloud.



Le partenariat prévoit la création d'unesolution de gestion de trésorerie, d'automatisation des paiements et gestion de la fraude, destinée aux clients entreprises de la Banque et à leurs filiales.



Intégralement dans le cloud, la solution s'appuiera sur la plateforme mondiale de Kyriba et sera commercialisée par Société Générale, précise la banque.



La commercialisation sera assurée à partir du quatrième trimestre 2021 et débutera par le marché français.



Les deux entités ne devraient pas s'arrêter en si bon chemin: 'Ce partenariat inaugure aussi d'autres collaborations que nous aurons à coeur de mener avec Kyriba pour toujours mieux anticiper et répondre aux besoins de nos clients', prévient Alexandre Maymat, Directeur de Global Transaction and Payment ServiceschezSociété Générale.



