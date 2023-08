Societe generale : Oddo BHF reste positif après les résultats

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réitère sa recommandation 'surperformance' sur Société Générale, avec un objectif de cours maintenu à 33 euros, au lendemain de la publication d'un résultat net du deuxième trimestre 'supérieur aux attentes, bénéficiant d'un coût du risque très faible'.



Le bureau d'études note que si les revenus ont baissé en banque de détail en France et en BFI, le coût du risque n'a été que de 12 points de base au deuxième trimestre et le CET1 s'est montré légèrement supérieur aux attentes.



'Le titre conserve un important potentiel de rebond au cours des prochains mois', juge Oddo BHF, qui mentionne ainsi la journée investisseurs du 18 septembre prochain, ainsi qu'une forte croissance attendue du résultat net en 2024 et 2025.



