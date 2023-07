Societe generale : Oddo BHF ajuste son conseil et sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF ajuste son conseil sur le titre Société Générale, passant de 'neutre' à 'surperformance', avec un objectif de cours relevé de 29 à 33 euros.



L'analyste rapporte que le titre Société Générale a nettement sous-performé le secteur bancaire européen au cours des 18 derniers mois. 'Le changement de CEO avec la tenue d'une journée investisseurs le 18 septembre prochain relance l'intérêt sur le titre', ajoute Oddo BHF.



Le broker estime qu'après une année 2023 difficile, un fort rebond du RN est attendu en 2024 (+34%) et 2025, favorisant le rebond du titre.

'Nous prévoyons ainsi une hausse de 63% du RN du groupe entre 2023 et 2025 avec un RoTE attendu d'environ 9% en 2025 (vs objectif de 10%)', avance le bureau d'analyses.



'Le titre est très peu cher et devrait rebondir au cours des 6/12 prochains mois, du fait de la présentation actualisée de la stratégie du groupe, mais également des perspectives de rebond graduel du RN l'année prochaine', conclut-il.



