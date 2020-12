Societe generale : Objectif engageant de féminisation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Société Générale annonce que son conseil d'administration a validé un objectif engageant par lequel d'ici 2023, ses instances dirigeantes devront compter au minimum 30% de femmes, en veillant au respect de cet objectif tant dans les métiers que les fonctions.



Cet objectif sera appliqué en particulier à deux niveaux : celui du comité stratégique qui comprend la direction générale et les responsables des business et services units (environ 30 dirigeants, niveau comité exécutif), et celui des 200 principaux cadres du groupe.



Afin d'atteindre cet objectif, un plan d'action est mis en place et comprend notamment une 'stratégie de gestion des talents renforcée qui mettra l'accent sur l'accompagnement des parcours de carrière et le développement professionnel des femmes'.



